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Папа Римский назвал обладанием ядерным оружием "аморальным"

Мир

Папа Римский Франциск назвал обладание ядерным оружием "аморальным", а расходы на его создание — "неприемлемыми и немыслимыми".

Папа Римский назвал обладанием ядерным оружием "аморальным"

К десятилетию своего пребывания во главе католической церкви понтифик написал книгу "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее", которая должна появиться в продаже во вторник, 18 октября. В книге он призывает человечество "построить мир без ядерного оружия". Папа Римский считает, что это возможно.

"Создание мира без ядерного оружия возможно, если у нас есть желание и инструменты, и это необходимо, учитывая угрозу, которую представляет этот вид оружия для выживания человечества. Обладать ядерным оружием аморально", — приводит выдержку из книги итальянское издание La Stampa.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что угроза ядерной войны стала самой высокой за последние 60 лет, и был вынужден признать, что его усилия на миротворческом поприще потерпели неудачу.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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