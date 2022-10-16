Спецпредставитель ООН назвала изнасилования "военной стратегией" РФ на Украине

Специальный представитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен заявила, что Россия использует изнасилования в качестве своей "военной стратегии" на Украине.

По её словам, российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, "снабжают наркотиками для совершения сексуального насилия над гражданскими лицами".

"Когда вы слышите, как женщины дают показания о российских солдатах, вооружённых виагрой, здесь явно видится военная стратегия", — заявила спецпредставитель ООН.

Следователи ООН подтвердили более ста случаев изнасилования или сексуального насилия, добавила чиновница. По её словам, жертвами обычно становились девочки и женщины, но насилию также подвергались и мальчики, и мужчины.

"Зарегистрированные случаи — это только верхушка айсберга. Цифры никогда не будут отражать реальность, потому что сексуальное насилие — это тихое преступление", — приводит её слова New York Post.

То есть, иными словами, можно спокойно называть любые цифры. Ранее на Украине рассказами о "бесчисленных изнасилованиях" занималась омбудсмен Людмила Денисова, но была уличена во вранье и снята с должности.