Посольство Арабской Республики Египет в Киеве обратилось к гражданам своей страны с призывом покинуть Украину "как можно скорее".
После начала массированных ракетных ударов ВКС РФ по критическим инфраструктурным объектам Украины внешнеполитические ведомства мировых стран стали советовать своим гражданам покинуть Незалежную. Накануне с подобным обращением выступило посольство Египта в Киеве.
"Членам египетской общины стоит срочно покинуть Украину по доступным наземным маршрутам и выехать в соседние страны", — передаёт обращение консульства издание Egypttoday.
Ранее закрыли посольства или призвали своих граждан эвакуироваться из Украины: Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Сербия, Таджикистан и Белоруссия.
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