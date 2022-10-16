Egypttoday: Посольство Египта в Киеве призывает граждан срочно покинуть Украину

Посольство Арабской Республики Египет в Киеве обратилось к гражданам своей страны с призывом покинуть Украину "как можно скорее".

После начала массированных ракетных ударов ВКС РФ по критическим инфраструктурным объектам Украины внешнеполитические ведомства мировых стран стали советовать своим гражданам покинуть Незалежную. Накануне с подобным обращением выступило посольство Египта в Киеве.

"Членам египетской общины стоит срочно покинуть Украину по доступным наземным маршрутам и выехать в соседние страны", — передаёт обращение консульства издание Egypttoday.

Ранее закрыли посольства или призвали своих граждан эвакуироваться из Украины: Китай, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Сербия, Таджикистан и Белоруссия.