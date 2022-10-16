На Украине прозрели: "Ленд-лиз США потопит остатки экономики. Но есть вариант"

Пентагон опубликовал список оружия, переданного Киеву в рамках ленд-лиза. Естественно, сопроводив его подробной калькуляцией.

По мнению военного эксперта из Украины Олега Жданова, "сделка" эта для Незалежной — сплошное разорение:

"Украина получила от США помощи примерно на $60 млрд, из них $54 млрд — в кредит, — говорит Жданов. — Получается, что Вашингтон вкладывает деньги в свой ВПК, тушат инфляцию, создавая у себя новые рабочие места, получают прибыль. А потом получат её ещё раз, когда мы вернём 54 миллиарда. И не "чистыми", а с процентами!"

Украинский эксперт делает очевидный вывод:

"Американцы и благотворительность — вещи несовместимые".

Впрочем, есть у него и "хорошая" для украинцев и плохая для США новость: велик шанс, что отдавать эти деньги не придётся, потому что Украины не станет.

"Так что не расстраивайтесь — кредит, скорее всего, окажется безвозмездным", — успокаивает Жданов соотечественников.