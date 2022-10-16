Пентагон опубликовал список оружия, переданного Киеву в рамках ленд-лиза. Естественно, сопроводив его подробной калькуляцией.
По мнению военного эксперта из Украины Олега Жданова, "сделка" эта для Незалежной — сплошное разорение:
"Украина получила от США помощи примерно на $60 млрд, из них $54 млрд — в кредит, — говорит Жданов. — Получается, что Вашингтон вкладывает деньги в свой ВПК, тушат инфляцию, создавая у себя новые рабочие места, получают прибыль. А потом получат её ещё раз, когда мы вернём 54 миллиарда. И не "чистыми", а с процентами!"
Украинский эксперт делает очевидный вывод:
"Американцы и благотворительность — вещи несовместимые".
Впрочем, есть у него и "хорошая" для украинцев и плохая для США новость: велик шанс, что отдавать эти деньги не придётся, потому что Украины не станет.
"Так что не расстраивайтесь — кредит, скорее всего, окажется безвозмездным", — успокаивает Жданов соотечественников.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Попытка атаки на Белгород закончилась для ВВС Украины потерей двух самолётов, рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.