Аббас сказал Путину, что не доверяет США: Белый дом "глубоко разочарован"

Слова лидера Палестины Махмуда Аббаса об утрате доверия к администрации президента США Джо Байдена, сказанные им президенту России Владимиру Путину в кулуарах саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, вызвали "глубокое разочарование" в Белом доме.

США не могут выступать посредником между Израилем и Палестинской автономией в вопросах урегулирования конфронтации между этими двумя странами. Такое мнение выразил Махмуд Аббас в разговоре с Владимиром Путиным на саммите в Астане.

"Мы не доверяем ей (администрации Байдена, — Прим. ред.), не полагаемся на неё, и ни при каких обстоятельствах мы не можем согласиться с тем, что Америка является единственной стороной в решении проблемы", — сказал лидер Палестины.

Также он добавил, что "счастлив и удовлетворён" российской поддержкой.

"Россия придерживается справедливости и международного права, и этого для нас достаточно", — добавил Махмуд Аббас.

Американской стороне стало известно об этом разговоре. "Чиновники администрации Байдена были в ярости", — сообщает издание Axios. Такая позиция Махмуда Аббаса тем более обидна, что администрация Байдена возобновила финансовую помощь Палестине на сотни миллионов долларов, урезанную предыдущей администрацией Дональда Трампа.