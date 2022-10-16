Си Цзиньпин: Китай готов применить военную силу для воссоединения с Тайванем

Председатель КНР и генсек КПК Си Цзиньпин выступил на ХХ съезде правящей Коммунистической партии, начавшемся в воскресенье, 16 октября, в Пекине.

Одной из тем, затронутых им в ходе выступления, стали сепаратистские настроения на Тайване. Материковый Китай считает эту островную провинцию своей территорией.

Си Цзиньпин отметил, что Коммунистическая партия Китая продемонстрировала "твёрдую решимость и широкие возможности по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и противодействию независимости Тайваня". При этом он подчеркнул, что Пекин всеми силами стремится к мирному воссоединению с Тайванем. Но не стал исключать возможного применения военной силы.

"Мы искренне настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также их раскольнической деятельности", — заявил Си Цзиньпин.

Ранее стало известно, что МИД Китая призывает своих граждан в срочном порядке покинуть территорию Украины.