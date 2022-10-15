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США не скрывают планы ядерных ударов по РФ и КНР

Мир

НАТО объявило об учениях ядерных сил в Европе, предупредив, что тренировки будут проходить "всухую", то есть без загрузки на бомбардировщики ядерных бомб. Обозреватель "МК" Сергей Вальченко поразмышлял на тему реальности ядерных ударов США по РФ.

США не скрывают планы ядерных ударов по РФ и КНР

Журналист приходит к выводу, что такие планы у США есть давно и изложены они в "Обзоре ядерной политики", выпускаемом раз в восемь лет для Конгресса США. Последний выпуск был в 2018 году. Право нанесения ядерного удара первой Америка закрепили за собой в этом документе ещё в 2010 году.

Автор напоминает и о докладе комиссии по ядерной политике Международного движения "Глобальный ноль", вышедшем в 2012 году. Согласно документу, к 2022 году предлагается уменьшить количество ядерных боезарядов до 900, при этом  571 из них запланировано нацелить на РФ, 254 — на Китай, 75 — на Северную Корею, Иран и Сирию.

Из 571 боезаряда, "предназначенного" для России, 325 предлагалось использовать для ударов по шахтным пусковым установкам наших межконтинентальных ракет, 136 — по центрам принятия решений и предприятиям ВПК. При этом 80 из этих 136 боезарядов предлагалось использовать для нацеливания на Москву.

Чтобы уничтожить 1/4 населения РФ необходим всего 51 ядерный боезаряд мощностью по 475 килотонн каждый, подсчитали американские исследователи. Всего же на нашей территории намечено создать 408 эпицентров ядерных взрывов.

Альтернативой ядерным ударам рассматриваются удары крылатыми ракетами.

"В составе ВМС находится 140 кораблей, на которых размещено до 4 тыс. ракет "Томагавк", а в ВВС — 139 стратегических бомбардировщиков должны нести до 3 тыс. высокоточных крылатых ракет JASSM-ER класса "воздух-поверхность". Дальность их пуска — до 2500 км и 1000 км соответственно", — сообщает автор публикации.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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