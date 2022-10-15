Украинские власти находятся в зависимости от политических взглядов американского миллиардера Илона Маска, заявили аналитики. Отказ и далее финансировать обслуживание системы Starlink, сильно ударит по стратегическим решениям Киева.
Ранее, Маск заявил, что больше не будет финансировать спутниковую систему, чем вызвал волну хейта на Украине. По мнению аналитиков, "каприз" миллиардера словам всю предыдущую стратегию Киева.
"Цифровизация стала предопределять реальную политику", — заявили аналитики Financial Times.
Миллиардера даже внесли в список сайта "Миротворец", но позже заявили, что это всё работа российский спецслужб и информацию удалили.
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