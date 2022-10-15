Вашингтону нечего противопоставить российской ядерной ракете "Посейдон", заявили японские аналитики.
По их мнению, "оружие Судного дня" из России может за считанные минуты стереть с лица Земли Нью-Йорк.
"Он предназначен для того, чтобы наслать радиоактивное цунами на города вдоль побережья США, — пишут аналитики японского издания Yahoo News Japan. — Насколько ужасно 500-метровое цунами? Если Нью-Йорк станет целью, по сравнению с размерами зданий, Статуя Свободы будет высотой 93 метров, а Эмпайр-Стейт-Билдинг — 443 метров, намного выше их".
У США нет в арсенале оружия, которое в состоянии не только дать ответ на случай удара "Посейдоном", но нет даже систем, которые могли бы перехватить его, резюмировали аналитики.
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