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Yahoo News Japan: США нечем ответить на российское "оружие Судного дня"

Мир

Вашингтону нечего противопоставить российской ядерной ракете "Посейдон", заявили японские аналитики.

По их мнению, "оружие Судного дня" из России может за считанные минуты стереть с лица Земли Нью-Йорк.

"Он предназначен для того, чтобы наслать радиоактивное цунами на города вдоль побережья США, — пишут аналитики японского издания Yahoo News Japan. — Насколько ужасно 500-метровое цунами? Если Нью-Йорк станет целью, по сравнению с размерами зданий, Статуя Свободы будет высотой 93 метров, а Эмпайр-Стейт-Билдинг — 443 метров, намного выше их".

У США нет в арсенале оружия, которое в состоянии не только дать ответ на случай удара "Посейдоном", но нет даже систем, которые могли бы перехватить его, резюмировали аналитики.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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