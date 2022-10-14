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Политолог Кортунов: в состав РФ могут войти и другие регионы Украины

Мир

Политолог Андрей Кортунов поделился мыслями по поводу того, какие украинские территории могут присоединиться к России следующими.

Политолог Кортунов: в состав РФ могут войти и другие регионы Украины

Эксперт считает, что в этом плане возможны самые разные варианты в зависимости от того, как будут развиваться события на фронте.

Кортунов напомнил, что, когда началась спецоперация, было много разговоров про южные области Украины, Херсон, Николаев и Одесса не слишком между собой различаются.

"По этническому составу население этих городов не сильно отличается. Есть вопросы, касающиеся северной части Запорожской области. Они, как я понял, остались открытыми. Президент сказал, что границы могут уточняться, все зависит от предпочтений населения", — сказал Кортунов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт предположил, что подобные планы вызовут у Киева прилив бессильной злобы и негодования, но России сейчас нужно думать прежде всего о том, как сохранить свои новые территории, подчеркнув, что "Донбасс и Одесса — это всё-таки немного разные географические точки".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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