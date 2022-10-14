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Орудия Д-20 1-й славянской бригады бьют по ВСУ в Опытном

Мир

Артиллерийские орудия первой славянской бригады бьют снарядами калибра 152 мм по позициям противника, поддерживая действия пехоты.

Военный корреспондент Народной милиции ДНР Олег Никитин рассказал, что артиллеристы 1-й славянской бригады бьют орудием Д-20 по авдеевскому направлению. Работа будет вестись по целям в районе населённых пунктов Первомайское и Водяное.

"Уничтожаются укрепление противника для того, чтобы наша пехота могла легко пройти и забрать украинские позиции", — заявил Никитин.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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