Артиллерийские орудия первой славянской бригады бьют снарядами калибра 152 мм по позициям противника, поддерживая действия пехоты.
Военный корреспондент Народной милиции ДНР Олег Никитин рассказал, что артиллеристы 1-й славянской бригады бьют орудием Д-20 по авдеевскому направлению. Работа будет вестись по целям в районе населённых пунктов Первомайское и Водяное.
"Уничтожаются укрепление противника для того, чтобы наша пехота могла легко пройти и забрать украинские позиции", — заявил Никитин.
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