Орудия Д-20 1-й славянской бригады бьют по ВСУ в Опытном

Артиллерийские орудия первой славянской бригады бьют снарядами калибра 152 мм по позициям противника, поддерживая действия пехоты.

Военный корреспондент Народной милиции ДНР Олег Никитин рассказал, что артиллеристы 1-й славянской бригады бьют орудием Д-20 по авдеевскому направлению. Работа будет вестись по целям в районе населённых пунктов Первомайское и Водяное.

"Уничтожаются укрепление противника для того, чтобы наша пехота могла легко пройти и забрать украинские позиции", — заявил Никитин.