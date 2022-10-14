Глава Литвы потребовал от НАТО поставить Киеву больше ПВО

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, НАТО обязано обеспечить Украину достаточным количеством систем ПВО, поскольку для неё это сейчас чрезвычайно важно.

"С учетом российских атак на гражданскую инфраструктуру системы противовоздушной обороны имеют для Украины решающее значение", — написал Науседа на своей странице в Twitter*.

Также Науседа призвал Альянс увеличить военную помощь Киеву.

Этот вопрос литовский президент поднял в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.