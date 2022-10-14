По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, проблемы с электроснабжением в стране, появившиеся после нанесения ракетных ударов ВС РФ по энергообъектам, полностью устранены.
Украинский премьер заверил, что необходимости в веерных отключениях электроэнергии больше нет.
"Вчера нам удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране после атаки 10-12 октября на нашу энергетическую инфраструктуру. График принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В настоящее время наша энергосистема работает стабильно", — сказал Шмыгаль на заседании правительства.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.