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В Австрии предложили подождать, пока антироссийские санкции начнут работать

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Евросоюз продолжит придерживаться своей политики в отношении РФ, однако эффекта от введённых ранее антироссийских санкций нужно дождаться, он проявится не сразу. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Глава МИД напомнил, что против РФ уже было принято восемь пакетов санкций, но нужно проявить терпение и дождаться, когда они возымеют нужный эффект.

"Мы будем реагировать и уже отреагировали довольно ясно, приняв восемь пакетов санкций, но сейчас нам нужно проявить стратегическое терпение, чтобы санкции начали работать и привели к эффекту", — сказал министр на совместной пресс-конференции с главой МИД Словакии Растиславом Качером.

Шалленберг считает, что именно Россия "должна положить конец страданиям людей", инициировав переговоры.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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