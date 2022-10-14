В США исполнили вариацию на тему "у России закончились ракеты"

Заместитель министра финансов США Уолли Адейомо заявил, что санкции Запада лишили российский военно-промышленный комплекс способности производить и обслуживать вооружения, которые имеют "критическое значение для операций на Украине".

"В результате наших коллективных действий российский военно-промышленный комплекс оказался неспособен производить и обслуживать критические значимое оборудование для операций на Украине", — заявил Адейомо на встрече с представителями трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются компоненты, необходимые для производства вооружений, сообщает РИА "Новости".

"Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий", — сказал американский чиновник, не уточнив, о каких компаниях идет речь.

Точно также, впрочем, Уолли Адейомо не уточнил, о каком именно "критически значимом" оборудовании он говорил.

В американском правительства именно на Адеймо возложена обязанность по координации санкций. Потому, собственно, чиновник из Минфина и рассуждал на тему якобы проблем в российском ВПК.

Но собственно, он не первый, кто об этом говорит. Ранее, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что российская армия якобы вынимает чипы из посудомоечных машин и холодильников, чтобы починить военное оборудование⁠⁠.

Это уж не говоря о заявлениях украинских чиновников, согласно которым ракеты у вооружённых сил России должны были закончится ещё весной.

Очевидно, что воспринимать подобные заявления следует как часть пропагандистской кампании, которая призвана продемонстрировать эффективность западных санкций.

А вообще, стоит заметить, что санкции против российского ВПК американцы и их союзники начали вводить ещё восемь лет назад. Следует ли понимать Уолли Адейомо так, что все эти годы они не имели особого значения и вот только сейчас, оказывается, есть эффект? Весьма неоднозначное заявлением, в общем.