По словам российского лидера Владимира Путина, прямое столкновение НАТО с армией РФ крайне опасно, поскольку оно обернётся катастрофой мирового масштаба.
Президент выразил надежду, что западные политики всю опасность такой перспективы, и не доведут до такого шага.
"В любом случае, введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать", — сказал Путин в ходе пресс-конференции.
Такой ответ президент дал на вопрос о возможности введения войск Альянса на Украину в случае ухудшения положения Киева.
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