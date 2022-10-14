Путин предостерёг НАТО от прямого столкновения с армией РФ

По словам российского лидера Владимира Путина, прямое столкновение НАТО с армией РФ крайне опасно, поскольку оно обернётся катастрофой мирового масштаба.

Президент выразил надежду, что западные политики всю опасность такой перспективы, и не доведут до такого шага.

"В любом случае, введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать", — сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Такой ответ президент дал на вопрос о возможности введения войск Альянса на Украину в случае ухудшения положения Киева.