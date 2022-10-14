Размер шестого пакета военной помощи Киеву со стороны Евросоюза равен 500 миллионам евро. А суммарная военная помощи, которую ЕС уже оказал Украине, таким образом, составит 3,1 миллиард евро.
Официальное решение по выделению Украине шестого пакета военной помощи будет принято в Люксембурге 17 октября в ходе заседания министров иностранных дел стран ЕС.
ОБ этом сообщил высокопоставленный чиновник в ЕС журналистам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.