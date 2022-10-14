ЕС собирается поставить шестой пакет военной помощи Киеву на 6 млн евро

Размер шестого пакета военной помощи Киеву со стороны Евросоюза равен 500 миллионам евро. А суммарная военная помощи, которую ЕС уже оказал Украине, таким образом, составит 3,1 миллиард евро.

Официальное решение по выделению Украине шестого пакета военной помощи будет принято в Люксембурге 17 октября в ходе заседания министров иностранных дел стран ЕС.

ОБ этом сообщил высокопоставленный чиновник в ЕС журналистам.