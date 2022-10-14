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Figaro: Париж передаст Киеву ЗРК "Кроталь" и РЛС GM200

Мир

Париж передаст Киеву зенитно-ракетные комплексы малой дальности "Кроталь" и радиолокационные системы GM200, сообщает газета Figaro.

По данным издания, Франция не исключает поставок Украине реактивных систем залпового огня LRU M270 для усиления позиций ВСУ на фронте. Эти РСЗО представляют собой модернизированный аналог американских HIMARS. Однако во французской армии насчитывается всего 13 таких систем, поэтому Париж может отказаться от своего намерения.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обещал передать Киеву ещё шесть гаубиц CAESAR.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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