Донецк, Александровка и Зайцево попали под обстрел ВСУ

Украинские военные нанесли удары по Донецку, Александровке и Зайцево. Такие данные предоставили в представительстве ДНР в Совместном центре, координирующем вопросы, касающиеся военных преступлений Украины.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 14.12 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Спустя 12 минут со стороны ВСУ на Киевский и Куйбышевский районы Донецка было выпущено ещё 5 снарядов натовского калибра 155 мм.

Примерно в это же время были зафиксированы прилёты со стороны украинских военных в Александровку и Зайцево.