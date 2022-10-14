Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженным силам Украины грозят существенные проблемы в сфере снабжения войск.
Офицер считает, что в ходе спецоперации Украина потеряла большую часть критической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и промышленности. Это грозит Киеву проблемами ближайшей зимой. Что касается России, то у неё есть неисчерпаемый производственный потенциал, благодаря которому ей удастся сконцентрировать силы.
"К этой зиме они наладят постоянный поток боевой техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада. Они могут <…> не прийти вовремя или в необходимых количествах", — отметил подполковник в статье для издания 19Fortyfive.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.