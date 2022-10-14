Американский офицер предрёк ВСУ большие проблемы зимой

Американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что Вооруженным силам Украины грозят существенные проблемы в сфере снабжения войск.

Офицер считает, что в ходе спецоперации Украина потеряла большую часть критической инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и промышленности. Это грозит Киеву проблемами ближайшей зимой. Что касается России, то у неё есть неисчерпаемый производственный потенциал, благодаря которому ей удастся сконцентрировать силы.

"К этой зиме они наладят постоянный поток боевой техники и боеприпасов, а Украина будет почти полностью зависеть от поставок с Запада. Они могут <…> не прийти вовремя или в необходимых количествах", — отметил подполковник в статье для издания 19Fortyfive.