Кедми: США создают союзы, потому что не умеют действовать в одиночку

США претендуют на звание самой сильной страны мира, а в реальности их сила основана лишь на формировании союзов. По мнению израильского эксперта Якова Кедми, это доказывает, что могущество Америки является мифом.

Международная политика США отражена в стратегии безопасности, которую 12 октября подписал президент Джо Байден. Кедми подчеркнул, что особое внимание Америка уделяет развитию "сети альянсов и партнёрств", выстраиваемых штатами в разных уголках планеты. Так, в НАТО планируют взять Финляндию и Швецию, сформированы новые альянсы AUKUS и QUAD.

"Они в одиночку не могут! Им надо, чтобы было как можно больше союзов в любом месте. И они в эти союзы загоняют другие страны — силой, давлением, экономическим, политическим, военным, и подкупом, конечно", — заявил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Кроме этого, США навязывают другим государствам свои интересы. Такой диктат США можно противопоставить политике России и Китая, основанной на равноправном сотрудничестве сторон.

"В американской доктрине есть фраза: "Мы должны определить правила в соответствии с нашими национальными интересами и на основе наших принципов". Все! Совершенно грубо и откровенно они определили, что вся международная политика должна определяться в соответствии с американскими интересами и принципами, а на остальное им плевать", — отмечает Кедми.