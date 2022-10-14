США претендуют на звание самой сильной страны мира, а в реальности их сила основана лишь на формировании союзов. По мнению израильского эксперта Якова Кедми, это доказывает, что могущество Америки является мифом.
Международная политика США отражена в стратегии безопасности, которую 12 октября подписал президент Джо Байден. Кедми подчеркнул, что особое внимание Америка уделяет развитию "сети альянсов и партнёрств", выстраиваемых штатами в разных уголках планеты. Так, в НАТО планируют взять Финляндию и Швецию, сформированы новые альянсы AUKUS и QUAD.
"Они в одиночку не могут! Им надо, чтобы было как можно больше союзов в любом месте. И они в эти союзы загоняют другие страны — силой, давлением, экономическим, политическим, военным, и подкупом, конечно", — заявил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Кроме этого, США навязывают другим государствам свои интересы. Такой диктат США можно противопоставить политике России и Китая, основанной на равноправном сотрудничестве сторон.
"В американской доктрине есть фраза: "Мы должны определить правила в соответствии с нашими национальными интересами и на основе наших принципов". Все! Совершенно грубо и откровенно они определили, что вся международная политика должна определяться в соответствии с американскими интересами и принципами, а на остальное им плевать", — отмечает Кедми.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.