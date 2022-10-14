По словам главы белорусского Госпогранкомитета Анатолия Лаппо, со стороны вооружённых наблюдателей, которых Запад хочет разместить на границе Украины и Белоруссии, можно ожидать провокаций, нацеленных на ухудшение отношений между странами и эскалации конфликта.
Лаппо отметил, что намерение НАТО разместить свои мониторинговые миссии на границе "создают дополнительную напряжённость".
"А нахождение на украинско-белорусской границе вооруженных представителей западных стран может быть использовано для осуществления различного рода провокаций и даже развязывания конфликта", — сказал Лаппо, которого цитирует агентство Белта.
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