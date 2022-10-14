Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе слышны взрывы.
"Четыре "прилета" в Харькове. <…> Еще несколько взрывов", — написал градоначальник в своём Telegram-канале.
Утром 14 октября глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что при обстреле Чугуевского района была повреждён инфраструктурный объект.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.