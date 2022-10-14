Мэр Харькова заявил об обстреле города

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе слышны взрывы.

"Четыре "прилета" в Харькове. <…> Еще несколько взрывов", — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Утром 14 октября глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что при обстреле Чугуевского района была повреждён инфраструктурный объект.