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Лукашенко: Польша — главный инициатор применения ядерного оружия

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия.

Лукашенко: Польша — главный инициатор применения ядерного оружия

Он призвал Вашингтон "не плясать под дудку" Варшавы. По его словам, Польша провоцирует Штаты на использование ядерного потенциала.

"Главный инициатор, делающий ставку на применение ядерного оружия… Вы не догадываетесь, кто им может быть? Я скажу вам. Польша", — приводит слова Лукашенко БелТА.

Президент Белоруссии порекомендовал Западу не размещать ядерное оружие на территории Польши. Он добавил, что это обязательно вызовет ответные шаги.

Как пояснил Лукашенко, ядерные державы должны сохранять спокойствие даже в напряжённое время и решать все проблемы с помощью дипломатических переговоров.

Ранее белорусский лидер заявил, что глава РФ Владимир Путин не планировал применять ядерное оружие в отношении Украины в ходе проведения специальной военной операции.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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