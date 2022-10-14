В США признали, что за взрывом на Крымском мосту стоит Украина

Американское издание Newsweek подтвердило, что к теракту на Крымском мосту причастна Украина, несмотря на утверждения Киев об обратном.

"На прошлой неделе в результате украинской атаки был поврежден важный мост через Керченский пролив", — отмечает автор статьи.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали в интернете видеозапись, на которой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признаётся, что взрывы в Крыму и Белгороде — дело рук Киева.