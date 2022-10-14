Американское издание Newsweek подтвердило, что к теракту на Крымском мосту причастна Украина, несмотря на утверждения Киев об обратном.
"На прошлой неделе в результате украинской атаки был поврежден важный мост через Керченский пролив", — отмечает автор статьи.
Ранее российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали в интернете видеозапись, на которой министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признаётся, что взрывы в Крыму и Белгороде — дело рук Киева.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.