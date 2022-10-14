По словам директора по модернизации ВВС США Вальтера Рюгена, проводились военные испытания уникальной технологии применения роя беспилотников, которые работают по принципу "волчьей стаи".
Тактика заключается в том, что дроны запускают в несколько волн. Первая группа фиксирует данные и сообщает необходимую информацию, вторая наносит удар, а третья волна беспилотников проводит оценку после атаки.
Рюген считает, что тактика "волчьей стаи" позволит искать бреши в системе противовоздушной обороны (ПВО) противника. Если дроны успешно преодолевают защитный рубеж, то можно запускать штурмовую авиацию, объяснил он.
Также американский специалист прокомментировал российскую стратегию на Украине и нашёл в ней некоторые недочёты.
"Плохая дисциплина, полёты по одному и тому же маршруту на большой высоте в течение дня каждый раз будут приводить к потерям", — цитирует мнение Рюгена Breaking Defense.
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