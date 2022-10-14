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ВВС США намерены искать бреши в ПВО противника с помощью тактики "волчьей стаи"

Мир

По словам директора по модернизации ВВС США Вальтера Рюгена, проводились военные испытания уникальной технологии применения роя беспилотников, которые работают по принципу "волчьей стаи".

ВВС США намерены искать бреши в ПВО противника с помощью тактики "волчьей стаи"

Тактика заключается в том, что дроны запускают в несколько волн. Первая группа фиксирует данные и сообщает необходимую информацию, вторая наносит удар, а третья волна беспилотников проводит оценку после атаки.

Рюген считает, что тактика "волчьей стаи" позволит искать бреши в системе противовоздушной обороны (ПВО) противника. Если дроны успешно преодолевают защитный рубеж, то можно запускать штурмовую авиацию, объяснил он.

Также американский специалист прокомментировал российскую стратегию на Украине и нашёл в ней некоторые недочёты.

"Плохая дисциплина, полёты по одному и тому же маршруту на большой высоте в течение дня каждый раз будут приводить к потерям", — цитирует мнение Рюгена Breaking Defense.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
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