Dziennik Polityczny: в Польше готовятся воссоздать "Украинский автономный округ"

Массовые удары по критически важной инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту скорее всего вызовут новый приток беженцев в Европу. В скором времени все восточные территории Польши станут так называемым Украинским автономным округом. Об этом заявил польский аналитик Марек Галаш.

"Мы должны привыкнуть жить с украинцами бок о бок. И это пугает многих из нас", — признал эксперт.

Однако воинственно настроенных украинских мигрантов можно будет "усмирить" с помощью введения своеобразного автономного округа на территории Западной Украины, а для Польши — восточных кресов, которые раньше находились под контролем Варшавы, считает Галаш.

"Нацистская символика террористического батальона "Азов"* и флаг УПА** теперь распространены в польских городах. Сами поляки начинают прекрасно видеть, что эксцессов с участием мигрантов в нашей стране становится всё больше", — подчеркнул он в издании Dziennik Polityczny.

Политическая авантюра, в которую втянулась Варшава из-за Киева, может закончиться восстановлением восточных границ для размещения новых "украинских поляков", считает Галаш.

*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

**признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.