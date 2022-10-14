Массовые удары по критически важной инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту скорее всего вызовут новый приток беженцев в Европу. В скором времени все восточные территории Польши станут так называемым Украинским автономным округом. Об этом заявил польский аналитик Марек Галаш.
"Мы должны привыкнуть жить с украинцами бок о бок. И это пугает многих из нас", — признал эксперт.
Однако воинственно настроенных украинских мигрантов можно будет "усмирить" с помощью введения своеобразного автономного округа на территории Западной Украины, а для Польши — восточных кресов, которые раньше находились под контролем Варшавы, считает Галаш.
"Нацистская символика террористического батальона "Азов"* и флаг УПА** теперь распространены в польских городах. Сами поляки начинают прекрасно видеть, что эксцессов с участием мигрантов в нашей стране становится всё больше", — подчеркнул он в издании Dziennik Polityczny.
Политическая авантюра, в которую втянулась Варшава из-за Киева, может закончиться восстановлением восточных границ для размещения новых "украинских поляков", считает Галаш.
*признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
**признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.