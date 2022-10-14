Сенатор Владимир Джабаров считает, что обороноспособность Украины может пострадать после решения американского предпринимателя Илона Маска не оплачивать ей обслуживание системы Starlink.
В таком случае ВСУ не смогут пользоваться спутниками для получения координат, необходимых для наведения вооружения, отметил сенатор.
"Для Украины это будет мощный удар для обороноспособности страны", — сказал Джабаров в беседе с РИА Новости.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.