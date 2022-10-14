Джабаров: без Starlink Украина не сможет наводить вооружение

Сенатор Владимир Джабаров считает, что обороноспособность Украины может пострадать после решения американского предпринимателя Илона Маска не оплачивать ей обслуживание системы Starlink.

В таком случае ВСУ не смогут пользоваться спутниками для получения координат, необходимых для наведения вооружения, отметил сенатор.

"Для Украины это будет мощный удар для обороноспособности страны", — сказал Джабаров в беседе с РИА Новости.