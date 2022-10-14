Киев: "Наш Отто Скорцени идёт карать Россию"

Украинские власти с удовольствием взяли на себя ответственность за подрыв Крымского моста, а также убийства, атаки, уже нанесённые и будущие удары по России.

Организатором акции считают шефа Главного управления разведки Кирилла Буданова, называемого в Киеве "украинским Отто Скорцени, который рождён, чтобы пойти и покарать Россию".

Фактически речь идёт о профессиональном террористе, делится "Царьград". Соучастники из России и Армении были только исполнителями. На деле именно украинский ГУР отвечает за все убийства за линией фронта. А боевики Буданова действуют в зоне контроля ВС РФ.

Ранее сообщалось об:

убийствах генпрокурора Луганска и замглавы Бердянской администрации,

расправе с заместителем главы Военно-гражданской администрации Херсонщины по сельскому хозяйству Алексеем Ковалёвым и его девушкой,

убийстве нового главы запорожского города Михайловка Ивана Сушко,

убийстве начальника полиции Андрея Рыжкова.

Осенью список, увы, пополнили другие представители власти на новых территориях.

Буданов и не отрицал своего участия в них и в своих интервью пропагандировал идею "Украина достаточно скоро вернётся в Крым".

По его словам, ВСУ якобы войдут на Крымский полуостров "к концу весны 2023 года, возможно — немного раньше". В послужном списке Буданова — атака на крымскую авиабазу "Новофёдровка" и взрыв армейского артиллерийского склада под Джанкоем.

А вот надвигающаяся зима ужасной украинской ситуации не исправит, и протесты гражданских украинцев тоже не отменит. Так что, Буданов обещал утопить в крови "протесты и митинги, которые покажут, что люди настроены против власти".

Выстроив "карьеру" диверсанта, "участник рейда на Армянск" стал полным кавалером ордена "За мужність". Он подтвердил, что лично действовал на территории Крыма, за что в украинских соцсетях его с гордостью (!) называют "украинским Отто Скорцени" (напомним, Скорцени был кровавым диверсантом Третьего рейха).

Хотя, практически всё на Украине, включая планирование контрнаступления на Южном фронте, проходит под кураторством CША и Великобритании.

В этом в "разговоре с Макфолом" (пранк Вована и Лексуса) признался глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Он добавил, что Украина планирует атаки и удары "ещё и ещё".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.