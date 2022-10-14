Европейцы находятся в проигрышной ситуации, ведь они отказываются от дешёвых российских энергоносителей в пользу дорогих американских. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.
В эфире радиостанции Kossuth он отметил, что Евросоюз вынужден переплачивать в 5-10 раз, закупая газ у США. По его словам, Вашингтон сознательно завышает стоимость голубого топлива для покупателей из ЕС.
"Мы, конечно, проигрываем, но видим, что выигрывают американцы", — сказал Орбан.
Он добавил, что Россия не несёт существенных потерь из-за санкционного давления Запада в сфере энергоресурсов.
Политик также призвал расследовать теракт на "Северных потоках" и наказать государство, причастное к подрыву трубопроводов.
Ранее Орбан сообщил, что Европе нужно изменить подход к утверждению ограничительных мер в отношении Москвы. Венгерский премьер убеждён: сейчас ЕС ведёт контрпродуктивную санкционную политику и страдает от её обратных эффектов.
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