Премьер Венгрии Орбан: ЕС проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей

Европейцы находятся в проигрышной ситуации, ведь они отказываются от дешёвых российских энергоносителей в пользу дорогих американских. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

В эфире радиостанции Kossuth он отметил, что Евросоюз вынужден переплачивать в 5-10 раз, закупая газ у США. По его словам, Вашингтон сознательно завышает стоимость голубого топлива для покупателей из ЕС.

"Мы, конечно, проигрываем, но видим, что выигрывают американцы", — сказал Орбан.

Он добавил, что Россия не несёт существенных потерь из-за санкционного давления Запада в сфере энергоресурсов.

Политик также призвал расследовать теракт на "Северных потоках" и наказать государство, причастное к подрыву трубопроводов.

Ранее Орбан сообщил, что Европе нужно изменить подход к утверждению ограничительных мер в отношении Москвы. Венгерский премьер убеждён: сейчас ЕС ведёт контрпродуктивную санкционную политику и страдает от её обратных эффектов.