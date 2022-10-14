Мирошник: США толкают ВСУ в атаку на Херсон, так как демократам нужны победы.

Американцы толкают украинскую армию в атаку на Херсон, так как демократам нужны победы. Такое мнение высказал посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

Он отметил в своём Telegram-канале, что до выборов в Конгресс США остаётся чуть больше 20 дней, а новых побед в сериале "Битва за Херсон" нет.

Вместо этого идёт поэтапное разрушение энергосистемы Украины и следующая за этим череда шагов ухудшающих и положение в обществе, и положение в армии, считает политик.

"Судя по сигналам из Киева, Белый Дом настаивает на продолжении наступления. Людские затраты их не сильно волнуют… От Киева они будут требовать бросать в атаку всё новые и новые подразделения. Ждём обострений и безумных атак", — заключил дипломат.