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Ядерные учения НАТО Steadfast Noon пройдут в 960 км от городов России

Мир

НАТО в очередной раз начинает ядерные учения Steadfast Noon. Недельные мероприятия пройдут около России — над Южной Европой. В них участвуют самолёты и личный состав из 14 стран альянса.

Ядерные учения НАТО Steadfast Noon пройдут в 960 км от городов России

Это действительно "ежегодные и рутинные", но очень секретные учения по отработке сценария начала ядерной войны.

Проводимые под кодовым названием "Стойкий полдень", учения подразумевают тренировочные вылеты на цели (у границ и "мысленно" — на территории России) с отработками элементов экстренного прикрепления ракет и бомб, их применения, разведки и дозаправки, пишет Bloomberg.

Сами военные говорят о проверке эффективности, но истинные цели почти и не скрываются.

Против кого тренируется вся армада, догадаться несложно. Европейские военные намереваются отработать применение по приграничной территории России американских ядерных бомб регулируемой мощности B-61 — их ещ` называют "москвабойными" (а также "крымобойными" и "калининградобойными").

Во время учений "союзники" и армия США будут учиться быстрой транспортировке специзделий из подземелий, их прикреплению к истребителям-бомбардировщикам (они должны делать это "моментально", пока не прилетели "подарки из России с любовью" — гиперзвуковые "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы").

Обыкновенно в мероприятиях такого уровня отрабатываются:

  • полёты разведчиков,
  • прикрытия,
  • прорыв ПВО и РЭБ,
  • совсем редко, но используют B-52 или Lancer, чтобы запустить (хотя бы виртуально) крылатые ракеты по Калининграду, Крыму, ЮФО и ЦФО.

До определённого момента США не подтверждали размещение ядерного арсенала в Европе, пока член комитета по обороне и безопасности НАТО Джозеф Дей в 2019 году случайно не рассказал, что 150 боеголовок (в том числе B61) размещены на военных базах ЕС.

Ядерная смерть лежит на складах:

  • Kleine Brogel в Бельгии,
  • Büchel в Германии,
  • Aviano и Ghedi-Torre в Италии,
  • Volkel в Нидерландах,
  • Inçirlik в Турции.

"Учения станут очередным напоминанием о практике совместных ядерных миссий с участием неядерных стран", — пишут эксперты.

Напомним, ядерная политика НАТО предусматривает, что страны-партнёры могут использовать американские боеголовки, размещённые в Европе, в случае чрезвычайной ситуации. А вот у ядерной России нет совместных ядерных учений с Белоруссией — участником союзного государства. Или это только "пока нет"?

Добавим, что Белый дом официально признал: НАТО проведёт свои стратегические ядерные учения на расстоянии всего в 600 миль (около 965,5 км) от крупных городов России.

Правда, администрация Байдена просила "не беспокоиться" и поверить — США "не планируют задействовать реальные боеприпасы".

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B52 наносит ядерный удар по России на учениях США
Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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