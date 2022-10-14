НАТО в очередной раз начинает ядерные учения Steadfast Noon. Недельные мероприятия пройдут около России — над Южной Европой. В них участвуют самолёты и личный состав из 14 стран альянса.
Это действительно "ежегодные и рутинные", но очень секретные учения по отработке сценария начала ядерной войны.
Проводимые под кодовым названием "Стойкий полдень", учения подразумевают тренировочные вылеты на цели (у границ и "мысленно" — на территории России) с отработками элементов экстренного прикрепления ракет и бомб, их применения, разведки и дозаправки, пишет Bloomberg.
Сами военные говорят о проверке эффективности, но истинные цели почти и не скрываются.
Против кого тренируется вся армада, догадаться несложно. Европейские военные намереваются отработать применение по приграничной территории России американских ядерных бомб регулируемой мощности B-61 — их ещ` называют "москвабойными" (а также "крымобойными" и "калининградобойными").
Во время учений "союзники" и армия США будут учиться быстрой транспортировке специзделий из подземелий, их прикреплению к истребителям-бомбардировщикам (они должны делать это "моментально", пока не прилетели "подарки из России с любовью" — гиперзвуковые "Цирконы", "Искандеры" и "Кинжалы").
Обыкновенно в мероприятиях такого уровня отрабатываются:
До определённого момента США не подтверждали размещение ядерного арсенала в Европе, пока член комитета по обороне и безопасности НАТО Джозеф Дей в 2019 году случайно не рассказал, что 150 боеголовок (в том числе B61) размещены на военных базах ЕС.
Ядерная смерть лежит на складах:
"Учения станут очередным напоминанием о практике совместных ядерных миссий с участием неядерных стран", — пишут эксперты.
Напомним, ядерная политика НАТО предусматривает, что страны-партнёры могут использовать американские боеголовки, размещённые в Европе, в случае чрезвычайной ситуации. А вот у ядерной России нет совместных ядерных учений с Белоруссией — участником союзного государства. Или это только "пока нет"?
Добавим, что Белый дом официально признал: НАТО проведёт свои стратегические ядерные учения на расстоянии всего в 600 миль (около 965,5 км) от крупных городов России.
Правда, администрация Байдена просила "не беспокоиться" и поверить — США "не планируют задействовать реальные боеприпасы".
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