Константинов: паромы должны продолжить работу после ремонта Крымского моста

Керченская паромная переправа, которая соединяет Крым и Краснодарский край, должна продолжить работать после ремонта на мосту. Об этом заявил председатель крымского Государственного совета Владимир Константинов.

В беседе с ТАСС он отметил, что это позволит повысить надёжность транспортной инфраструктуры полуострова.

"Паромы ни в коем случае нельзя останавливать", — указал политик.

По словам Константинова, переправа может функционировать для негабаритных грузов. Кроме того, с её помощью будут предотвращены пробки на Крымском мосту, заключил председатель Госсовета.

Ранее представители ФСБ России сообщили, что к организации теракта на полуострове причастен начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.