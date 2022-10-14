Керченская паромная переправа, которая соединяет Крым и Краснодарский край, должна продолжить работать после ремонта на мосту. Об этом заявил председатель крымского Государственного совета Владимир Константинов.
В беседе с ТАСС он отметил, что это позволит повысить надёжность транспортной инфраструктуры полуострова.
"Паромы ни в коем случае нельзя останавливать", — указал политик.
По словам Константинова, переправа может функционировать для негабаритных грузов. Кроме того, с её помощью будут предотвращены пробки на Крымском мосту, заключил председатель Госсовета.
Ранее представители ФСБ России сообщили, что к организации теракта на полуострове причастен начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
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