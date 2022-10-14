Стремоусов призвал Запад узнать мнение собственного народа о ситуации на Украине

Западные политики должны поинтересоваться мнением собственного народа о происходящем на Украине, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В интервью РИА Новости он отметил, что только после этого США и другие государства могут выступать с заявлениями по поводу российской спецоперации.

"Выходит, что мнение целой страны выражает один человек или группа", — указал представитель администрации.

Стремоусов убеждён: многие люди на Западе выступают против вовлечения НАТО в украинский конфликт.