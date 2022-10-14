Западные политики должны поинтересоваться мнением собственного народа о происходящем на Украине, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В интервью РИА Новости он отметил, что только после этого США и другие государства могут выступать с заявлениями по поводу российской спецоперации.
"Выходит, что мнение целой страны выражает один человек или группа", — указал представитель администрации.
Стремоусов убеждён: многие люди на Западе выступают против вовлечения НАТО в украинский конфликт.
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