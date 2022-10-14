BV: генерал Лалан-Бердутик обвинил западных экспертов в самонадеянности

После воссоединения республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей с Россией не стоит надеяться на мирные переговоры Москвы и Киева. Теперь эти регионы являются неотъемлемой частью российской территории, и смысл конфликта кардинально изменился. Об этом заявил французский генерал Александр Лалан-Бердутик.

По его мнению, украинская армия посягнула на "священную" российскую землю, а страны коллективного Запада до сих пор не понимают истинные причины противостояния.

"Если посмотреть на ситуацию в рамках исторической России, называвшейся до революции Российской империей, это президент Владимир Путин защищается от агрессора, а не Украина", — отметил он.

Зачастую западные эксперты далеки реальности, оценивая происходящее в России. Однако они должны придерживаться правды, нравится она или нет, указал генерал.

"В отличие от наших аналитиков, я хотя бы честно признаюсь: я действительно не знаю, насколько прочен режим Путина. Но думаю, что его власть намного более прочна, чем считают в нашем руководстве", — сделал вывод Лалан-Бердутик в интервью изданию Boulevard Voltaire.