Рогов: Запорожская АЭС откажется от топлива из США и перейдёт на российское

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вернётся к использованию российского топлива. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.

Он отметил в интервью РИА Новости, что сейчас ЗАЭС работает на низкопробном американском топливе. По его словам, такое решение в своё время утвердило действующее руководство Украины.

Переход на новое топливо ожидается после запуска энергоблоков электростанции, пояснил Рогов.