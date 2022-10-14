Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вернётся к использованию российского топлива. Об этом заявил представитель администрации региона Владимир Рогов.
Он отметил в интервью РИА Новости, что сейчас ЗАЭС работает на низкопробном американском топливе. По его словам, такое решение в своё время утвердило действующее руководство Украины.
Переход на новое топливо ожидается после запуска энергоблоков электростанции, пояснил Рогов.
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