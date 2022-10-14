Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал руководство США осознать свою ответственность за судьбы мира.
По его словам, Штаты уверовали в способность дистанционно участвовать в украинском конфликте без ущерба для своей страны. В интервью РИА Новости дипломат отметил, что Вашингтон напоминает кукловода, так как ведёт боевые действия против РФ руками военных ВСУ.
Он выразил надежду на то, что США всё-таки осознают ответственность за будущее всего мирового сообщества и обратятся к опыту урегулирования Карибского кризиса для решения сегодняшних проблем вокруг Украины.
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