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Рябков: Россия надеется, что США осознают свою ответственность за судьбы мира

Мир

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал руководство США осознать свою ответственность за судьбы мира.

По его словам, Штаты уверовали в способность дистанционно участвовать в украинском конфликте без ущерба для своей страны. В интервью РИА Новости дипломат отметил, что Вашингтон напоминает кукловода, так как ведёт боевые действия против РФ руками военных ВСУ.

Он выразил надежду на то, что США всё-таки осознают ответственность за будущее всего мирового сообщества и обратятся к опыту урегулирования Карибского кризиса для решения сегодняшних проблем вокруг Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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