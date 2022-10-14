Юшков: удары по украинским ТЭЦ оставили Киев без денег, а ЕС без электричества

Удары по критическим объектам украинской энергосистемы заставили Киев прекратить экспорт электроэнергии в Евросоюз, пояснил эксперт Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Последнее время экспортный доход от продажи электричества на Запад был одним из способов пополнения украинского бюджета, отметил специалист.

После начала специальной военной операции, когда была остановлена большая часть промышленности Украины, в стране появился избыток электроэнергии, который украинские власти охотно продавали в ЕС.

"Довольно большие суммы были, Европе электричества не хватало, поэтому цены высокие. Даже при сравнительно небольших объёмах экспорта зарабатывается довольно много", — рассказал специалист в интервью изданию "Украина.ру".

Накануне турецкие аналитики пришли к выводу, что Ближний Восток не сможет спасти Евросоюз от энергокризиса этой зимой.