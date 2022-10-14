Рябков: рост вовлечённости США в украинский конфликт может привести к катастрофе

Вашингтон, продолжая вмешиваться в украинский конфликт, увеличивает риск столкновения ядерных держав. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, такое противостояние может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

В интервью РИА Новости он сравнил сегодняшнюю ситуацию с Карибским кризисом. Как пояснил Рябков, стремление США к военно-стратегическому превосходству негативно сказывается на международной безопасности.