Вашингтон, продолжая вмешиваться в украинский конфликт, увеличивает риск столкновения ядерных держав. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, такое противостояние может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.
В интервью РИА Новости он сравнил сегодняшнюю ситуацию с Карибским кризисом. Как пояснил Рябков, стремление США к военно-стратегическому превосходству негативно сказывается на международной безопасности.
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