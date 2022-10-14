Министр обороны Британии Бен Уоллес раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона за разглашение возможной реакции Парижа на применение Россией ядерного оружия.
По мнению Уоллеса, президент Франции "раскрыл свои карты", а также "подорвал принципы сдерживания".
"Мы не должны разглашать подробные детали сценариев", — приводит комментарий главы Миноброны Великобритании The Daily Telegraph.
Ранее Макрон заявил, что Франция не станет применять ядерное оружие, если Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации применят его против Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.