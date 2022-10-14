Уоллес: слова Макрона об ответе на возможный ядерный удар "раскрывают его карты"

Министр обороны Британии Бен Уоллес раскритиковал французского лидера Эммануэля Макрона за разглашение возможной реакции Парижа на применение Россией ядерного оружия.

По мнению Уоллеса, президент Франции "раскрыл свои карты", а также "подорвал принципы сдерживания".

"Мы не должны разглашать подробные детали сценариев", — приводит комментарий главы Миноброны Великобритании The Daily Telegraph.

Ранее Макрон заявил, что Франция не станет применять ядерное оружие, если Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации применят его против Украины.