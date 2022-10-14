Европейские страны, которые в последнее время ведут себя как американские колонии, столкнутся с "немыслимым ужасом". Об этом пишет Rebelión.
По информации издания, Вашингтон просит ЕС отложить борьбу с климатическими проблемами и сосредоточиться на обслуживании военно-промышленного комплекса США. В статье сказано, что Европу заставляют покупать американское вооружение.
Кроме того, в материале подчёркивается: после диверсии на "Северных потоках" Штаты пытаются "подсадить" Евросоюз на свой газ.
"Всё это обернётся немыслимым ужасом", — отмечает Rebelión.
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