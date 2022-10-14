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Rebelión: Европа как американская колония столкнётся с "немыслимым ужасом"

Мир

Европейские страны, которые в последнее время ведут себя как американские колонии, столкнутся с "немыслимым ужасом". Об этом пишет Rebelión.

По информации издания, Вашингтон просит ЕС отложить борьбу с климатическими проблемами и сосредоточиться на обслуживании военно-промышленного комплекса США. В статье сказано, что Европу заставляют покупать американское вооружение.

Кроме того, в материале подчёркивается: после диверсии на "Северных потоках" Штаты пытаются "подсадить" Евросоюз на свой газ.

"Всё это обернётся немыслимым ужасом", — отмечает Rebelión.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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