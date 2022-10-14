TRT: в проливе Босфор восстановлено движение после инцидента с судном Annita

Турецкие экстренные службы объявили о восстановлении движения в проливе Босфор, передаёт TRT.

По информации телеканала, 13 октября в водном пространстве произошла поломка судна Annita, направлявшегося на Кавказ. К месту ЧП были направлены буксиры и катер.

"Движение восстановлено после аварии. У сухогруза перестал работать двигатель", — подчёркивается в материале.