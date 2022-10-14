Турецкие экстренные службы объявили о восстановлении движения в проливе Босфор, передаёт TRT.
По информации телеканала, 13 октября в водном пространстве произошла поломка судна Annita, направлявшегося на Кавказ. К месту ЧП были направлены буксиры и катер.
"Движение восстановлено после аварии. У сухогруза перестал работать двигатель", — подчёркивается в материале.
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