Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель не имеет полномочий на то, чтобы предупреждать Москву о "мощном военном ответе", пишет журналист Лоуренс Норман в материале для The Wall Street Journal.
Высокопоставленный дипломат ЕС, пожелавший сохранить анонимность, заявил в интервью изданию, что многие представители организации шокированы поведением Борреля.
"Он не обладал полномочиями говорить о вариантах ответа. У него нет таких возможностей", — сказал источник газеты.
Ранее Боррель сообщил, что любая ядерная атака, направленная против Украины, вызовет "не ядерный, но мощный военный ответ" со стороны Запада. При этом он подчеркнул: Евросоюз "не блефует".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.