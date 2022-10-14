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Автор WSJ Норман: Боррель не уполномочен угрожать РФ мощным военным ответом

Мир

Руководитель евродипломатии Жозеп Боррель не имеет полномочий на то, чтобы предупреждать Москву о "мощном военном ответе", пишет журналист Лоуренс Норман в материале для The Wall Street Journal.

Высокопоставленный дипломат ЕС, пожелавший сохранить анонимность, заявил в интервью изданию, что многие представители организации шокированы поведением Борреля.

"Он не обладал полномочиями говорить о вариантах ответа. У него нет таких возможностей", — сказал источник газеты.

Ранее Боррель сообщил, что любая ядерная атака, направленная против Украины, вызовет "не ядерный, но мощный военный ответ" со стороны Запада. При этом он подчеркнул: Евросоюз "не блефует".

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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