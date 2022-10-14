Степашин: Меркель смогла убедить главу РФ Путина подписать Минские соглашения

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель — главный политик, убедивший лидера РФ Владимира Путина пойти на подписание Минских соглашений. Об этом сообщил бывший российский премьер Сергей Степашин.

В интервью РИА Новости он подчеркнул: если бы президент РФ не согласился подписывать документ, Москва давно бы начала решать вопросы по освобождению Новороссии от украинских националистов. По его словам, Меркель предложила мировому сообществу "подождать и договориться".

Степашин также добавил, что Путин стал вести себя "более жёстко" с западными политиками, которые обманывали Кремль.