Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель — главный политик, убедивший лидера РФ Владимира Путина пойти на подписание Минских соглашений. Об этом сообщил бывший российский премьер Сергей Степашин.
В интервью РИА Новости он подчеркнул: если бы президент РФ не согласился подписывать документ, Москва давно бы начала решать вопросы по освобождению Новороссии от украинских националистов. По его словам, Меркель предложила мировому сообществу "подождать и договориться".
Степашин также добавил, что Путин стал вести себя "более жёстко" с западными политиками, которые обманывали Кремль.
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