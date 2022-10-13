ВСУ малыми группами покидают территорию Артёмовска

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) малыми группами покидают территорию Артёмовска.

Сразу два Telegram-канала сообщают об отходе украинских военных с территории Артёмовска (Бахмут).

Автор канала "Синяя борода" сообщает, что началось скрытое передвижение личного состава и техники в район населённого пункта Константиновка. Отмечается, что первыми выезжают бойцы батальона "Айдар" и ВСУ. В Артёмовске, по словам автора канала, остаются бойцы территориальной обороны и наёмники.

Канал "Донецкий стрингер" также подтверждает, что ВСУ малыми группами покидают Артёмовск.

"Есть вероятность, что город нам достанется без упорных уличных боёв. Поживём — увидим", — пишет автор канала.