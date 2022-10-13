Hokkaido Shimbun: Япония хочет отстоять участие в проекте РФ "Сахалин-1"

Автор Hokkaido Shimbun Рэо Ватанабэ заявил, что Япония хочет отстоять участие в проекте РФ "Сахалин-1".

По словам автора статьи, проект "Сахалин-1" очень важен для Токио. Сейчас властям Японии нужно найти выход, как совместить сотрудничество с Москвой и антироссийские санкции. Ватанабэ полагает, что после приостановки поставок нефти по "Сахалину-1" РФ стремится возобновить работы, но уже под своим контролем.

"Москва стремится возобновить проект под своим контролем, чтобы обеспечить средства для спецоперации на Украине, а также в преддверии сурового зимнего сезона, когда спрос на энергию увеличится", — пишет автор Hokkaido Shimbun.

Ватанабэ заявляет, что поставка газа и нефти в другие страны является "спасательным кругом для России". Однако "Сахалин-1" эксплуатировался до недавнего времени компаниями Exxon, Sakhalin Oil and Gas Development, Itochu и Marubeni. По словам автора, это ограничивало участие России в проекте.

Япония хочет продолжить работать над "Сахалином". Однако велика вероятность, что Токио призовут к соблюдению антироссийских санкций, которые запрещают импортировать российское чёрное золото.