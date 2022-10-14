Какую крупнейшую финансовую аферу провели в Америке, и как в этом замешаны военно-промышленный комплекс США, коррумпированные американские чиновники и украинские политики, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой член президиума организации "Офицеры России", военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк.
— Андрей Михайлович, на днях Зеленский опять попросил у Запада деньги и оружие. Уже получено добро на поставку систем ПВО и особых снарядов. Значит, продолжатся обстрелы территорий — не только тех, которые недавно стали российскими, но и Курской, Белгородской областей?
— Америка заинтересована в затягивании военного конфликта. Следует понимать, что деньги, которые выделяются Америкой на оказание помощи Украине, до Украины же не доходят, а остаются в Америке. Штаты на эти деньги загоняют Украину в кредиты, но на эти средства сами у себя покупают вооружение и это вооружение затем поставляют на Украину. Получается замкнутый круг.
США из одного кармана бюджета берут деньги, кладут в бюджет военно-промышленного комплекса, на эти деньги производят вооружение и поставляют на Украину, Украина подписывает долговые обязательства, и чем дальше, тем больше она влезает в долговые обязательства.
Конечно, американцам это выгодно: они берут деньги, загоняют Украину в долги, но деньги никуда у них из страны не выходят. Лет через 15-20 мы узнаем, что, может быть, это была одна из самых крупных финансовых афер США. Думаю, часть этих денег не дошла до военно-промышленного комплекса, а осела в карманах:
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