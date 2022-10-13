Столтенберг: ситуация, в которой НАТО может применить ядерное оружие, ещё далека

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в мире ещё и близко нет тех обстоятельств, при которых бы Альянс мог бы применить ядерное оружие.

"Обстоятельства, при которых НАТО могла бы или была бы вынуждена применить ядерное оружие, остаются чрезвычайно далекими. Это позиция НАТО, и это останется позицией НАТО по вопросу любого возможного применения ядерного оружия", — заверил Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Ранее Столтенберг уже отмечал, что условия, при которых ядерное оружие может быть применено Альянсом, очень и очень ограничены. Также генсек НАТО обвинил России в использовании "крайне опасной риторики" и напомнил о серьёзных последствиях, которые может повлечь за собой применение ядерного оружия. Помимо этого Столтенберг подчеркнул, что ядерную войну невозможно выиграть.