Зеленский назвал санкции ЕС витринными: "В этих объятиях Россия вас придушит"

Владимир Зеленский раскритиковал антироссийские санкции, так как они не останавливают Владимира Путина.

Президент Украины упрекнул западных партнёров в том, что они всегда шли на уступки российскому лидеру.

Он напомнил о том, как слабо повела себя Европа в ответ на присоединение Крыма к России.

"Давайте честно, были очень поверхностные санкции. Его предупредили, но не ударили в ответ. В этом проблема. Он пошёл дальше, забрал часть нашего Донбасса. Ему не сделали ничего в ответ, эти санкции были витринные. Он пошёл дальше", — рассказал о своём видении ситуации Зеленский в интервью немецкому изданию.

Украинский лидер призвал посмотреть, что произошло в сфере энергетики после того, как Европа "делал шаги назад" под напором Путина.

"Европе кажется, что она делала шаги навстречу, но в этих объятиях Россия вас придушит", — предупредил Зеленский европейских соратников.

Ранее Владимир Зеленский упрекнул в трусости 200 стран мира, которые спасовали перед президентом РФ.