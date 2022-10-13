Faktisk: ВС РФ перебросили к границе с Норвегией 11 ядерных бомбардировщиков

Норвежский портал Faktisk сообщает, что Россия разместила 11 стратегических бомбардировщиков дальнего действия, способных нести ядерный заряд, в 20 милях от границы с Норвегией. Издание публикует спутниковые снимки, датированные 7 октября, на которых можно рассмотреть семь Ту-160 и четыре Ту-95.

"Самолёты способны атаковать цели в США и по всей Европе ядерными бомбами", — гласит заголовок к публикации.

Отмечается, что в осеннее время повышается активность российских войск. Появление бомбардировщиков связали с проведением учений стратегических ядерных сил "Гром", которые традиционно проводятся в октябре. При этом в развёртывании стратегических бомбардировщиков РФ разглядели ядерную угрозу.

"Развёртывание и учения стратегических бомбардировщиков само по себе является формой ядерного сдерживания, поэтому в целом это можно рассматривать как угрозу РФ применить ядерное оружие", — отметил доцент Норвежской школы ВВС Ларс Педер Хага.